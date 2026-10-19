ECDC Memmingen verliert in Bad Nauheim mit 0:5

Der ECDC Memmingen hat auch sein zweites Spiel an diesem Wochenende verloren. Beim EC Bad Nauheim unterlagen die Indians mit 0:5.

Nach der Heimpleite gegen die Bietigheim Steelers fanden die Memminger in Hessen nur schwer ins Spiel. Zwar hatte Kevin Wall im ersten Drittel eine große Chance zur Führung, doch Bad Nauheim traf in der 14. Minute durch Marc El-Sayed zum 1:0. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt geriet der ECDC zunehmend unter Druck. Zu viele Strafzeiten und wenig Zugriff erschwerten den Gästen den Spielaufbau. Garret Pruden erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Gegen Ende des Drittels nutzten Joel Keussen und Marco Pfleger zwei Überzahlsituationen und stellten den Spielstand auf 4:0.

Auch im Schlussdrittel gelang Memmingen keine Wende. Allan McPherson erzielte in der 46. Minute den fünften Treffer für die Gastgeber. Beim 5:0 blieb es bis zum Ende. Bad Nauheim feierte damit den ersten Saisonsieg, Torhüter Jerry Kuhn blieb ohne Gegentreffer.

Memmingens Trainer Daniel Huhn bezeichnete die Leistung als „unseren schlechtesten Auftritt der Saison bisher“. Von der ersten bis zur letzten Minute sei der Auftritt „einfach ungenügend“ gewesen, sagte Huhn. Die Aufarbeitung müsse intern erfolgen.

Heimspiel gegen Crimmitschau am Freitag

Für die Indians geht es am kommenden Freitag in der KUTTER-Arena weiter. Um 20 Uhr gastieren die Eispiraten aus Crimmitschau in Memmingen. Am Sonntag folgt die Auswärtspartie bei den Starbulls Rosenheim im ROFA-Stadion, die um 17 Uhr beginnt.

Die Partie in Bad Nauheim verfolgten 2189 Zuschauer im Colonel-Knight-Stadion. Die Strafminuten verteilten sich mit zwölf auf Memmingen und zehn auf Bad Nauheim.

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