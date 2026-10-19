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16-Jähriger stirbt bei Motorradunfall nahe Dinkelscherben

16-Jähriger stirbt bei Motorradunfall nahe Dinkelscherben
Symbolbild Unfall
Presse Augsburg
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Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Augsburg ist am Montagmittag (19. Oktober 2026) ein 16-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Jugendliche kollidierte auf der Kreisstraße A1 zwischen Agawang und Häder mit einem entgegenkommenden Auto.

Wie die Augsburger Allgemeine zuerst berichtete, war der 16-Jährige gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad von Agawang in Richtung Häder unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Die alarmierten Rettungskräfte versuchten noch, den Jugendlichen an der Unfallstelle wiederzubeleben. Trotz der Reanimationsmaßnahmen erlag er seinen schweren Verletzungen.

Die Kreisstraße A1 wurde infolge des schweren Unfalls gesperrt. Warum der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

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