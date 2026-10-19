Strukturatlas 2026: So unterschiedlich lebt Augsburg

In Augsburg liegen zwischen den einzelnen Stadtbezirken teilweise Welten. Während im Lechviertel sieben von zehn Haushalten nur aus einer Person bestehen, leben in Bergheim deutlich häufiger Familien und Paare. Auch beim Durchschnittsalter zeigen sich erhebliche Unterschiede. Das geht aus dem neuen Strukturatlas 2026 der Stadt Augsburg hervor.

Der vom Amt für Statistik und Stadtforschung veröffentlichte Strukturatlas vergleicht insgesamt 42 Stadtbezirke. Besonders deutlich werden die Unterschiede bei der Zusammensetzung der Haushalte. Im Lechviertel und östlichen Ulrichsviertel liegt der Anteil der Singlehaushalte bei 70,5 Prozent. Auch in der Jakobervorstadt-Süd leben mit 70,3 Prozent überdurchschnittlich viele Menschen allein. Stadtweit beträgt der Anteil 53,4 Prozent.

Ganz anders sieht es in Bergheim aus. Dort bestehen lediglich 32,1 Prozent der Haushalte aus einer Person. In der Firnhaberau sind es 35,9 Prozent, in Inningen 38,3 Prozent. Auch die durchschnittliche Haushaltsgröße unterscheidet sich deutlich: Während im Lechviertel rechnerisch 1,44 Personen auf einen Haushalt kommen, sind es in Bergheim 2,20.

In Göggingen-Ost leben besonders viele Familien

Ein anderes Bild zeigt sich beim Blick auf Haushalte mit Kindern. In Göggingen-Ost machen Paare mit Kindern 21,3 Prozent aller Haushalte aus. In Bergheim sind es 18,2 Prozent, in Kriegshaber 17,8 Prozent. Im Lechviertel liegt dieser Anteil dagegen bei lediglich 5,8 Prozent. Der gesamtstädtische Durchschnitt beträgt 12,9 Prozent.

Auch das Durchschnittsalter variiert erheblich. Besonders jung ist die Bevölkerung im Stadtbezirk Links der Wertach-Süd mit durchschnittlich 36,3 Jahren. Im benachbarten Links der Wertach-Nord sind es 36,6 Jahre. Am anderen Ende steht Siebenbrunn mit 49,7 Jahren, gefolgt von Bergheim mit 47,7 Jahren. Wegen seiner sehr geringen Einwohnerzahl nimmt Siebenbrunn allerdings eine Sonderstellung ein.

Die Unterschiede zeigen, wie vielfältig die Lebensverhältnisse innerhalb Augsburgs sind. Dicht bebaute innerstädtische Quartiere weisen häufig kleinere Haushalte auf, während in einigen äußeren Stadtbezirken größere Haushalte und Familien stärker vertreten sind.

Der Strukturatlas 2026 umfasst 46 Tabellen und 72 Karten. Neben Bevölkerung und Haushalten enthält er unter anderem Angaben zu Arbeitsmarkt, Sozialleistungen, Wohnungsbestand, Kraftfahrzeugen und Wahlergebnissen. Die Veröffentlichung ist kostenlos über die Internetseite der Stadt Augsburg erhältlich.