Gersthofen: Nähtreff, Kochen und Demenzfrüherkennung

In Gersthofen stehen vom 20. bis 31. Oktober 2026 fünf Veranstaltungen auf dem Programm: ein Nähtreff, gemeinsames Kochen, ein Iran-Abend, ein Sprach- und Kulturcafé sowie ein Angebot zur Demenzfrüherkennung.

Nähtreff und gemeinsames Kochen

Den Auftakt macht am Dienstag, 20. Oktober, ab 10 Uhr der Nähtreff des Freiwilligenzentrums Zebi. In der Begegnungsstätte du & hier, Kirchstraße 12, können Nähbegeisterte eigene Projekte bearbeiten, sich austauschen und gegenseitig inspirieren – etwa beim Kürzen von Gardinen, Upcycling von Vintage-Stücken oder Nähen von Kinderkleidung. Wer teilnehmen möchte, bringt die eigene Nähmaschine und das benötigte Material mit. Informationen gibt es unter 0821 2491 7111 oder per E-Mail an freiwilligenzentrum@gersthofen.de.

Am Freitag, 23. Oktober, beginnt um 15 Uhr in der Begegnungsstätte du & hier ein gemeinsames Kochen. Alle Teilnehmenden bringen einen Apfel mit, die übrigen Zutaten sind bereits eingekauft. Das Angebot richtet sich an alle, die gerne kochen und neue Kontakte knüpfen möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter gersthofen.de/du-und-hier oder telefonisch unter 0821 4970 8741.

Iran-Abend in der Begegnungsstätte

Ebenfalls am Freitag geht es von 19 bis 20.30 Uhr im Saal der Begegnungsstätte um den Iran. Unter dem Titel „Komm mit mir … in den Iran“ gibt ein aus dem Iran stammender Gastgeber Einblicke in die Geschichte sowie die ethnische und kulturelle Vielfalt des Landes. Außerdem berichtet er aus persönlicher Sicht. Anschließend ist Zeit für Fragen, Gespräche und eigene Ansichten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter gersthofen.de/du-und-hier.

Sprachcafé und Demenzfrüherkennung

Am Mittwoch, 28. Oktober, lädt das Sprach- und Kulturcafé „Auf einen Schwatz!“ ab 9.30 Uhr in die Begegnungsstätte du & hier ein. Interessierte können dort Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Schwedisch oder Norwegisch sprechen, üben und sich austauschen. Das Café steht allen offen, auch Deutsch kann gesprochen werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen gibt es unter 0821 2491 7100 oder auf gersthofen.de/du-und-hier.

Am Samstag, 31. Oktober, findet von 9 bis 16 Uhr in der gesamten Begegnungsstätte zum zweiten Mal das Testangebot zur Demenzfrüherkennung statt. Menschen ab 65 Jahren können sich nach Anmeldung testen lassen, wenn sie selbst eine Verschlechterung des Gedächtnisses wahrgenommen haben oder nahestehende Personen ein Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit bemerkt haben.

Der Test dauert rund 15 Minuten und wird in einem geschützten Rahmen durchgeführt. Er kann erste Hinweise geben, ob eine weitere ärztliche Abklärung notwendig und sinnvoll ist. Anmeldungen sind unter 0151 5115 2472 und 0162 3686 146 oder per E-Mail an Hannelore.Britzlmair@gmx.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter digidem-bayern.de.

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