Brennender Batteriespeicher setzt in Obernzell Gase frei

Ein Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen hat am Montagabend in Obernzell gebrannt und gesundheitsgefährdende Gase freigesetzt. Anwohner sollten deshalb Türen und Fenster geschlossen halten und sich in ihre Häuser begeben; gegen 22 Uhr wurde die Gefahrenmeldung aufgehoben.

Der Speicher war auf einem Privatgrundstück an der Passauer Straße in einem IBC-Container im Garten gelagert und sollte am Folgetag installiert werden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Ein Nachbar bemerkte das Feuer, informierte den Eigentümer und dieser verständigte die Feuerwehr.

Speicher in Metallcontainer geflutet

Da sich die Speicherzellen nach und nach entzündeten, konnte der Brand vor Ort zunächst nicht vollständig gelöscht werden. Die Feuerwehr transportierte den Speicher deshalb zum nahe gelegenen Gerätehaus, lagerte ihn dort in einem Metallcontainer zwischen und flutete ihn anschließend. Im Einsatz waren die Feuerwehren Obernzell, Erlau und Ederlsdorf.

Der Schaden am Speicher dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei rund 10.000 Euro betragen. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Personenschäden und keine weiteren Sachschäden. Die Polizeiinspektion Hauzenberg hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

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