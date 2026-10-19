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Schwerdtner sieht berechtigte Frustration hinter Frankreich-Protesten

Schwerdtner sieht berechtigte Frustration hinter Frankreich-Protesten
Ines Schwerdtner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die Linke-Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner sieht die Proteste in Frankreich als “Ausdruck für die berechtigte Frustration, die die Menschen in diesem Land haben”. Das sagte Schwerdtner am Montag dem Sender ntv.

Gleichzeitig verurteilte sie die Gewalt. Die “absolute Zerstörungswut” könne nicht der richtige Weg sein, sagte sie. Es sei aber die Verantwortung der Politiker, das in echte Veränderung zu kanalisieren, in einen sozialen Aufbruch, eine andere Sozialpolitik.

Es müsse soziale Sicherheit für die Menschen geben, bei der Rente, beim Bildungssystem – also in alldem, wofür die Leute gerade auf die Straße gehen. Das sei zu 99 Prozent friedlicher Protest, so Schwerdtner.

Mehr zum Thema: Schwerdtner weist Merz-Kritik an Berliner Sondierungen zurück · CDU-Politiker Bury sieht Krawalle in Frankreich als Warnung

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