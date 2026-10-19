Merz wirbt für ausländische Investitionen in Deutschland

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat für ausländische Investitionen in Deutschland geworben.

Deutschland sei “offen für Geschäfte und Partnerschaften” und begrüße ausländische Unternehmen und Investitionen, sagte er am Montagabend auf dem sogenannten Investitionsgipfel in Berlin. Merz ergänzte, dass Deutschland nicht auf “Nullsummendenken” setze, sondern an “Multilateralismus, internationalen Handel und offene Märkte” glaube. Deutschland bleibe ein “stabiler und verlässlicher Partner”, so der Bundeskanzler.

Merz hob zudem die Herausforderungen hervor, die sowohl national als auch global bevorstünden. Er sprach von einer Notwendigkeit “enger Zusammenarbeit zwischen gleichgesinnten Partnern”, um die wirtschaftlichen und technologischen Transformationen zu meistern. Deutschland befinde sich inmitten einer “Modernisierungswelle”, die Investitionen in Infrastruktur, grüne Energie und Verteidigungskapazitäten umfasse.

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