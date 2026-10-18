ECDC Memmingen Frauen bauen Tabellenführung mit zwei Siegen aus

Die Frauen des ECDC Memmingen haben beide Spiele gegen HK Budapest gewonnen. Nach dem 3:2 am Samstag und dem 3:1 am Sonntag führen die Indians die blossom-ic DFEL mit 21 Punkten aus acht Partien an.

Memmingen liegt damit vor Berlin (15 Punkte) und Mannheim (14). Die beiden Erfolge gegen Budapest bescherten den Indians ein Sechs-Punkte-Wochenende.

Schiefer, Weiss und Strobel drehen das erste Spiel

Am Samstag dominierten die Memmingerinnen zunächst, scheiterten aber wiederholt an Budapests Torhüterin Zofia Toth. Bis zur 38. Minute blieb die Partie torlos, ehe die Gäste nach einem Rebound mit 1:0 in Führung gingen.

In der Schlusssekunde des zweiten Drittels erzielte Jule Schiefer den Ausgleich. Rachel Weiss brachte die Indians nach 48 Minuten erstmals in Führung, bevor Carina Strobel drei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Budapest verkürzte noch auf 3:2, doch Memmingen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Weiss und Schiefer sichern den zweiten Sieg

Am Sonntag erwischten die Ungarinnen den besseren Start. Torhüterin Chiara Schulte musste mehrfach eingreifen, konnte den Rückstand in der neunten Minute aber nicht verhindern. Nur eine Minute später glich Rachel Weiss aus.

Mitte der Partie brachte Weiss Memmingen im Powerplay mit 2:1 in Führung. Als Budapest in der Schlussminute die Torhüterin zugunsten einer sechsten Feldspielerin vom Eis nahm, erzielte Jule Schiefer den 3:1-Endstand.

ECDC-Coach Ty Morris lobte nach dem Wochenende den Einsatz seiner Mannschaft. Die Spielerinnen seien auch gegen das körperbetonte Spiel Budapests ihrem System treu geblieben und hätten jeweils 100 Prozent gegeben.

Am kommenden Wochenende steht für die Indians-Frauen nur ein Spiel an: Am Samstagabend kommt der bayerische Rivale Ingolstadt in die Memminger KUTTER-Arena.