Augsburger Panther verlieren wildes Derby in Ingolstadt

Die Augsburger Panther haben das erste Pantherduell der DEL-Saison 2026/27 trotz zweimaliger Führung verloren. Beim ERC Ingolstadt unterlag der AEV mit 3:6. Nach einer starken Schlussphase des zweiten Drittels brachte ein früher Ausgleich im letzten Abschnitt die Gastgeber zurück ins Spiel.

Ohne die verletzten Offensivspieler Sean Malone, Jimmy Lambert und Luke Toporowski sowie mit Torhüter Peyton Jones zwischen den Pfosten starteten die Augsburger in die Partie. Ingolstadt nutzte im ersten Drittel eine Überzahlsituation und ging durch Daniel Schmölz in Führung (8.).

Der AEV antwortete ebenfalls im Powerplay: Philipp Krauß verwertete einen Abpraller zum 1:1 (16.). Im zweiten Drittel brachte Trevor Parkes die Gäste mit einem Treffer aus spitzem Winkel erstmals in Führung (23.). Alex Breton glich für Ingolstadt in Überzahl aus (26.).

Elias trifft kurz vor der zweiten Pause

In der Schlussphase des Mittelabschnitts erspielten sich die Augsburger mehrere gute Möglichkeiten. 36 Sekunden vor der zweiten Pause belohnte Moritz Elias die Bemühungen mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck zum 3:2 (40.).

Doch die Führung hielt nicht lange: Bereits 18 Sekunden nach Wiederbeginn stellte Peter Abbandonato den Ausgleich her. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Ingolstadt nutzt die entscheidenden Chancen

In der 49. Minute brachte Daniel Pietta die Gastgeber nach einer unglücklichen Szene in Führung. Augsburg drängte anschließend auf den Ausgleich, ließ jedoch eine Großchance durch Alexander Blank ungenutzt.

Ingolstadt machte es besser: Schmölz erhöhte in Überzahl mit seinem zweiten Treffer auf 5:3 (57.), ehe Abbott Girduckis kurz darauf ins leere Tor zum 6:3-Endstand traf (58.).

Damit blieb den Augsburger Panthern trotz einer zwischenzeitlichen Führung und einer engagierten Leistung die Belohnung verwehrt. Vor allem im Schlussdrittel entschieden die Gastgeber das Derby mit ihrer Chancenverwertung für sich. Der AEV blieb damit an diesem Wochenende ohne Punkte.