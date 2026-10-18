Carney: Vier Tote bei Brand auf kanadischer Militärbasis

Bei dem Brand auf dem Militärstützpunkt Wainwright in Kanada sind nach Angaben von Premierminister Mark Carney vier Menschen gestorben. “CBC News” hatte zuvor unter Berufung auf Insider von mindestens sieben Todesopfern berichtet. Dutzende Personen erlitten schwere Verletzungen.

Das Feuer brach am Samstag gegen 16 Uhr Ortszeit auf einem Übungsgelände aus. Die genaue Ursache des Brandes ist bislang unklar, jedoch gab es zu der Zeit starke Windböen. Das Militär und die Bundespolizei untersuchen den Vorfall. Der Stützpunkt Wainwright ist einer der größten Kanadas und liegt etwa 210 Kilometer östlich von Edmonton in Alberta. Dort sind rund 1.300 militärische und zivile Mitarbeiter stationiert.

Das medizinische Personal in Edmonton rief den “Code Orange” für einen Massenanfall von Verletzten aus, um die Versorgung der aus Wainwright verlegten Patienten zu koordinieren. Der Brand griff auch auf ein Gebiet außerhalb des Militärgeländes über, jedoch gab es keine Evakuierungsanordnungen für die Stadt Wainwright mit ihren rund 6.600 Einwohnern.

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