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Auto durchbricht Zaun am Leipziger Flughafen – Nordpiste gesperrt

Auto durchbricht Zaun am Leipziger Flughafen – Nordpiste gesperrt
Flughafen Leipzig/Halle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Am Flughafen Leipzig/Halle ist es in der Nacht zu Sonntag erneut zu einem Sicherheitsvorfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde kurz vor 23 Uhr eine Beschädigung an einem Zaun zum Flughafen festgestellt. Dies führte zur Sperrung der Nordpiste und zur Einstellung des Flugbetriebs auf der Nordseite. Der Betrieb auf der Südpiste findet statt.

Später teilten die Behörden mit, dass bei einer ersten Durchsuchung weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände festgestellt werden konnten. Im Tagesverlauf sind demnach weitere Suchmaßnahmen mit zusätzlichen Einsatzkräften vorgesehen. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug den Zaun durchbrochen haben muss. Die Nordpiste blieb am Sonntagmorgen weiterhin für den Flugverkehr gesperrt. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.

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