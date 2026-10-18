Neuburg: Polizei ermittelt gegen E-Scooter-Fahrer

Bei einer Verkehrskontrolle in Neuburg an der Donau stellte die Polizei bei einem 21-jährigen E-Scooter-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

E-Scooter-Fahrer muss zur Blutentnahme

Der Mann aus dem Landkreis Neuburg war am Samstag, 17. Oktober 2026, gegen 21.15 Uhr auf der Ingolstädter Straße unterwegs. Die Beamten unterbanden seine Weiterfahrt. Im Klinikum Neuburg wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den 21-Jährigen wird wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

Unfallflucht in der Straße Gietlhausen

Zudem sucht die Polizei nach dem Verursacher einer Unfallflucht in der Straße Gietlhausen. Zwischen Freitag, 16. Oktober, 18 Uhr, und Samstag, 17. Oktober, 8 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand geparkter blauer Ford von einem unbekannten Fahrzeug angefahren.

Dabei wurde der linke Außenspiegel des Ford beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden.

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