Mehr Grün und Kunst für Augsburg: Unterführung am Kongress am Park soll attraktiver werden

Aus einem wenig einladenden Durchgang soll ein freundlicher Ort mit mehr Aufenthaltsqualität werden: Die Unterführung am Kongress am Park in Augsburg soll künftig sauberer, grüner und künstlerisch ansprechender gestaltet werden. Gemeinsam mit dem Verein Schöne Felder e. V. und der Technischen Hochschule Augsburg werden derzeit verschiedene Ideen für eine Aufwertung geprüft.

Ein Schwerpunkt der Überlegungen liegt auf dem Bereich rund um die Rolltreppen. Dort wird geprüft, ob eine neue Bepflanzung den Zugang zum Kongress am Park freundlicher gestalten kann. Mehr Grün soll dazu beitragen, den bislang eher funktionalen Bereich optisch aufzuwerten.

Studierende und Street-Art-Kunstschaffende im Gespräch

Neben der Begrünung spielt auch die künstlerische Gestaltung eine wichtige Rolle. Denkbar ist eine Kunstinstallation, die von Studierenden der Hochschule Augsburg entwickelt und umgesetzt wird. Dadurch könnte die Unterführung stärker mit der Stadt und ihrer regionalen Kreativszene verbunden werden.

Auch ein Wettbewerb für Graffiti und Street-Art steht zur Diskussion. Künstlerinnen und Künstler könnten dabei eigene Entwürfe für die vorhandenen Flächen einreichen. So könnte ein bislang wenig attraktiver Durchgang zu einem lebendigen Ort für Kunst im öffentlichen Raum werden.

Sauberkeit als Grundlage für die Neugestaltung

Damit die geplanten Veränderungen langfristig Wirkung zeigen, soll auch die Reinigung und Pflege der Unterführung eine zentrale Rolle spielen. Ein gepflegtes Erscheinungsbild gilt als wichtige Voraussetzung dafür, dass neue gestalterische Elemente dauerhaft zur Aufwertung beitragen.

„Die Unterführung am Kongress am Park ist ein wichtiger Zugang zum Kongresszentrum und zugleich ein öffentlicher Raum mitten in der Stadt. Wir wollen gemeinsam überlegen, wie dieser Ort sauberer, und kulturell interessanter werden kann“, sagen Götz Beck, Tourismusdirektor, und Lisa McQueen von Schöne Felder e. V.

Nächste Schritte werden abgestimmt

In den kommenden Gesprächen mit den beteiligten Partnern soll geklärt werden, welche Maßnahmen sich kurzfristig realisieren lassen und welche künstlerischen Konzepte für die Unterführung infrage kommen.

Ziel ist es, den Bereich Schritt für Schritt in einen gepflegten, einladenden und kreativ gestalteten Zugang zum Kongress am Park zu verwandeln.