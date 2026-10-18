Tote und Verletzte bei Brand auf kanadischer Militärbasis

Auf einer Militärbasis in Kanada hat ein schwerer Brand am Samstag zu Todesfällen und Verletzungen geführt. Medienberichten zufolge brach das Feuer auf der Basis in Wainwright, einer Stadt in der östlichen Provinz Alberta, aus und breitete sich aufgrund starker Winde schnell aus.

Verteidigungsminister David McGuinty erklärte, dass es sowohl Tote als auch Verletzte infolge des Vorfalls auf der Basis gegeben habe. Er machte keine Angaben zur Anzahl der Opfer oder zur Ursache des Feuers, bezeichnete die Situation jedoch als “aktiv und heikel” und kündigte eine baldige Untersuchung an. Spät am Samstagabend (Ortszeit) teilte der Gemeindebezirk mit, dass das Feuer “derzeit unter Kontrolle” sei. CFB Wainwright ist eine der geschäftigsten Armeebasen des Landes.

In Edmonton wurde nach der Katastrophe ein “Code Orange” ausgerufen, der ein Notfallprotokoll für eine hohe Anzahl von Patienten bezeichnet. Die Gesundheitszentren in Wainwright waren den Berichten zufolge völlig überlastet, und Patienten wurden in der Folge in Krankenhäuser in ganz Edmonton verlegt.