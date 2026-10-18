Unfallflucht an der AIC 25: Schwarzer SUV gesucht

Nach einem Unfall an der Einfahrt zum Business Park an der AIC 25 sucht die Polizei nach einem schwarzen SUV mit dem Teilkennzeichen „ND-“. In Kissing stellte sie zudem einen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis fest. In Friedberg wurde ein E-Scooter gestohlen.

Schwarzer SUV nach Unfallflucht gesucht

Am 17. Oktober 2026 gegen 14.15 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen SUV an der Einfahrt zum Business Park auf die AIC 25 ein. Der bevorrechtigte Verkehr musste abbremsen. Das erste Fahrzeug konnte noch bremsen, ein nachfolgendes Fahrzeug wich jedoch aus und kam von der Straße ab. Der Fahrer des SUV entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das flüchtige Fahrzeug hatte das Teilkennzeichen „ND-“. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Kissing

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg am 17. Oktober gegen 17.10 Uhr in Kissing einen 51-jährigen Fahrzeugführer fest, der keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der in Kissing wohnhafte rumänische Fahrer durfte nicht weiterfahren. Gegen ihn wird Strafanzeige gestellt.

Schwarzer E-Scooter in Friedberg gestohlen

In Friedberg wurde zwischen dem 16. Oktober, 17.15 Uhr, und dem 16. Oktober, 21.30 Uhr, ein schwarzer E-Scooter der Marke Xiaomi gestohlen. Er war an der Endhaltestelle der Linie 6 an einem Fahrradstellplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Das Kennzeichen lautet 514CNM.

Auch zu diesem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 Hinweise entgegen.

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