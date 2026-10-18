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Internationale Ballettgala 2027: Augsburg wird zum Treffpunkt der Tanzkunst

Internationale Ballettgala 2027: Augsburg wird zum Treffpunkt der Tanzkunst
»Der sterbende Schwan«, Choreografie: Michael Fokine, Mit: Polina Semionova, Gala 2026 (c) Jan-Pieter Fuhr
Presse Augsburg
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2 Minuten Lesezeit

Klassischer Spitzentanz, moderne Choreografien und internationale Tanzstars: Das Staatstheater Augsburg lädt Anfang Februar 2027 erneut zur Internationalen Ballett- und Tanzgala ein. An zwei Abenden erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm, das große Bühnenkunst und junge Talente vereint. Der Kartenvorverkauf startet am 10. November 2026.

Inhalte im Überblick

Am Samstag, 6. Februar, und Sonntag, 7. Februar 2027, verwandelt sich der martini-Park in einen Treffpunkt für Tanzbegeisterte. Die Gala bietet Einblicke in unterschiedliche Tanzstile und Epochen: Renommierte Solistinnen und Solisten stehen ebenso auf dem Programm wie vielversprechende Nachwuchstalente.

Dabei spannt sich der Bogen vom klassischen Ballett bis zu zeitgenössischen Choreografien. Durch den Abend führt Ricardo Fernando, Ballettdirektor des Staatstheaters Augsburg.

Augsburger Ballettkompanie präsentiert Höhepunkte

Auch die hauseigene Ballettkompanie gestaltet das Programm mit. Sie zeigt ausgewählte Höhepunkte des Augsburger Ballettjahres und gibt dem Publikum damit einen Einblick in die künstlerische Arbeit des Ensembles.

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Vorverkauf beginnt im November

Wer die Tanzgala live erleben möchte, kann sich ab Dienstag, 10. November 2026, Karten sichern. Tickets sind beim Besucherservice des Staatstheaters Augsburg erhältlich.

Die Termine im Überblick

  • Samstag, 6. Februar 2027: 19.30 Uhr
  • Sonntag, 7. Februar 2027: 18 Uhr

Veranstaltungsort: martini-Park, Staatstheater Augsburg

Mit der Internationalen Ballett- und Tanzgala erwartet Augsburg zu Beginn der Faschingsferien erneut ein Wochenende, das die Vielfalt und Ausdruckskraft des Tanzes auf die Bühne bringt.
 
 
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