“Beginn des Spiels komplett verschlafen” – Die Stimmen zur FCA-Niederlage in Elversberg

Der FC Augsburg erlebt bei der SV Elversberg einen turbulenten Nachmittag und muss sich nach einer wilden Partie mit 3:4 geschlagen geben.Nach einem frühen Drei-Tore-Rückstand kämpfen sich die Fuggerstädter eindrucksvoll zurück, stehen am Ende aber dennoch mit leeren Händen da. Das hatten die Beteiligten nach der Partie dazu zu sagen.

Fabian Rieder: „Wir sind selbst schuld, weil wir den Beginn des Spiels komplett verschlafen haben. Mit dem schnellen 0:2 war die Partie sofort in eine ganz schwierige Richtung gelenkt, und nach dem 0:3 wurde es natürlich noch schwerer. Trotzdem haben wir alles versucht und uns nicht aufgegeben. Der Treffer kurz vor der Pause hat uns noch einmal große Hoffnung gegeben. Insgesamt war es ein wildes Spiel mit vielen Chancen, vielen gefährlichen Aktionen und auch einigen schwierigen Entscheidungen für den Schiedsrichter. Am Ende war unsere Leistung aber insgesamt nicht gut genug.“

Robin Fellhauer: „Wir haben uns das Spiel mit unserem schlechten Start selbst kaputtgemacht. So etwas darf uns nicht passieren. Die frühen Gegentore haben uns stark aus dem Rhythmus gebracht, dazu war es durch die VAR-Entscheidungen ein sehr wildes Spiel. Wir haben uns zwar noch einmal aufgerappelt, waren am Ende aber nicht zwingend genug. Persönlich war der Empfang der Fans für mich emotional, auch wenn ich mir das Ergebnis natürlich anders vorgestellt hatte.“

Lukas Petkov (SV Elversberg/bei Sky): Generell ein wildes Spiel. Wir hätten es nicht so spannend machen müssen am Ende. Nach dem 4:2 hätten wir es besser verteidigen können. Es war ein intensives Spiel für den Körper und den Geist.”

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): „Glückwunsch an Elversberg zu diesem verrückten Sieg. Die ersten sieben Minuten haben uns zu schaffen gemacht, der Start war ein echter Wirkungstreffer. Wenn du so in ein Spiel reinkommst und früh 0:2 hinten liegst, macht das natürlich etwas mit dir – das müssen wir aufarbeiten. Trotzdem sind wir vor der Halbzeit noch einmal zurückgekommen und hatten im weiteren Verlauf viele Möglichkeiten, selbst mehr als drei Tore zu erzielen. Umso ärgerlicher ist es, dass wir unsere Leistung auf vielen Positionen nicht über 90 Minuten so auf den Platz gebracht haben, wie wir es eigentlich können. Den größten Beitrag dazu, dass wir heute verloren haben, haben wir selbst geleistet – auch wenn Elversberg seine Chancen sehr gut genutzt hat. Natürlich war es zudem nicht einfach, ein Spiel so zu erleben, wenn laufend Entscheidungen korrigiert werden. Trotzdem müssen wir uns in erster Linie mit unserer eigenen Leistung beschäftigen, nicht mit anderen. Wir werden das Spiel sauber aufarbeiten und die richtigen Learnings daraus ziehen.“

Vincent Wagner (Trainer SV Elversberg): „Es war ein spannendes Spiel, in der Summe war sicherlich einiges dabei. Am Ende haben wir glücklich, aber aus meiner Sicht nicht unverdient gewonnen. Natürlich hat es uns geholfen, früh mit 2:0 in Führung zu gehen. Dazu kam dann allerdings auch Verletzungspech, sodass wir schon vor der Halbzeit doppelt wechseln mussten. Dafür hat es die Mannschaft insgesamt gut gemacht. Auch wenn wir drei Gegentore kassiert haben, hat unsere Defensive eine ordentliche Leistung gezeigt. Insgesamt ist das ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn wir in manchen Situationen noch cleverer werden müssen. Augsburg war vor allem nach Standards brutal gefährlich. Deshalb bin ich am Ende vor allem mit dem Kampf und der Art und Weise, wie sich die Mannschaft gewehrt hat, zufrieden.“

Quelle: fcaugsburg.de