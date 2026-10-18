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Selenskyj: Russland intensiviert Angriffe auf Energieanlagen

Selenskyj: Russland intensiviert Angriffe auf Energieanlagen
Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Trotz der von US-Präsident Donald Trump verkündeten “Energiewaffenruhe” hat Russland seine Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine nach Angaben aus Kiew intensiviert.

Seit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump habe Russland 76 Mal gezielt den Energie-, Öl- und Gassektor der Ukraine angegriffen, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag mit. Allein in der letzten Nacht seien Umspannwerke in den Regionen Winnyzja, Schytomyr, Chmelnyzkyj und Odessa getroffen worden. Zehntausende Familien blieben ohne Strom, während Reparaturteams nahezu rund um die Uhr arbeiteten, um die Stromversorgung wiederherzustellen.

Zusätzlich zu den Angriffen auf die Energieinfrastruktur trafen russische Angriffe laut Selenskyj in der Nacht zu Sonntag auch Wohngebäude in verschiedenen Regionen der Ukraine. Dabei seien zwölf Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder, und zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Am Morgen sei zudem ein landwirtschaftliches Unternehmen in Wolhynien angegriffen worden.

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Insgesamt setzte Russland ukrainischen Angaben zufolge in der vergangenen Woche fast 2.700 Angriffsdrohnen, 1.700 Luftbomben und 66 Raketen ein.

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