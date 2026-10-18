Schockanruf in Bischberg: Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld

Eine über 70-jährige Frau aus Bischberg ist durch einen Schockanruf um Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als zehntausend Euro betrogen worden. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Die Betrüger riefen die Seniorin am Freitagnachmittag an und behaupteten, eine nahe Angehörige habe einen schweren Unfall verursacht. Deshalb müsse eine Kaution gezahlt werden.

Zwischen 15 Uhr und 15.50 Uhr erschien ein unbekannter Mann in dem Wohngebiet zwischen dem Bischberger Hallenbad und der Freiwilligen Feuerwehr. Er nahm Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als zehntausend Euro an und flüchtete anschließend unerkannt. Der Mann wird als etwa 35 Jahre alt beschrieben und trug vermutlich eine Baseballcap.

Die Frau vertraute sich später einem Nachbarn an, der den Betrug durchschaute. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.

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