SEK nimmt 55-Jährigen nach Todesdrohung gegen Ex-Partnerin fest

In Erlangen-Büchenbach ist ein 55-Jähriger nach einer Todesdrohung gegen seine Ex-Lebensgefährtin festgenommen worden.

Am Samstagabend wurde bekannt, dass der Mann die Frau nach der Trennung massiv bedroht hatte. Er schrieb ihrer Schwester per WhatsApp, seine Ex-Partnerin habe „nur noch ein paar Stunden“. Zudem übersandte er ein Video, auf dem eine Axt und eine Waffe zu sehen waren. Die Frau nahm die Drohung ernst, weil sich der 55-Jährige ihr gegenüber in der jüngeren Vergangenheit mehrfach aggressiv und bedrohlich verhalten hatte.

SEK nimmt Mann in Wohnung fest

Nach den vorliegenden Erkenntnissen hielt sich der Mann in einer Wohnung in der Marienstraße in Erlangen-Büchenbach auf. Die Einsatzleitung alarmierte deshalb das Spezialeinsatzkommando und die Verhandlungsgruppe. Gegen 3 Uhr nahmen SEK-Kräfte den 55-Jährigen in der Wohnung fest.

Dort fanden die Beamten eine Schreckschusspistole und eine Axt. Der Mann war stark alkoholisiert; ein Atemalkoholtest ergab rund zwei Promille. Wegen Schulterschmerzen wurde er vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend nahm ein Arzt in der Dienststelle Blut ab.

Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der 55-Jährige in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei leitete unter anderem wegen Bedrohung ein Ermittlungsverfahren ein.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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