Lagerhaus in Dietersheim brennt zum zweiten Mal binnen einer Woche

In Dietersheim ist am Samstagabend ein leerstehendes Lagerhaus in Vollbrand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Einwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gegen 19:15 Uhr ging die Meldung über den Brand in der Industriestraße ein. In dem Gebäude befanden sich nach ersten Erkenntnissen Werkzeug und Gerät. Polizei und Feuerwehr trafen das Lagerhaus in Vollbrand an. Nach mehreren Stunden war das Feuer gegen 22:00 Uhr gelöscht. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Warnung wegen Rauch und Asbest-Platten

Wegen der starken Rauchentwicklung und der Erkenntnisse über Asbest-Platten in dem Gebäude warnte die Polizei die Bevölkerung von Dietersheim über die NINA-Warnapp und ihre Social-Media-Kanäle. Die Einwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bereits am 11. Oktober war an derselben Örtlichkeit ein Brand durch starke Feuerwehrkräfte gelöscht worden. Eine valide Aussage zur aktuellen Brandursache ist derzeit nicht möglich, weil der Brandort noch nicht betreten werden kann. Da ein technischer Defekt weitestgehend ausgeschlossen wird, zieht die Polizei angesichts des zweiten Brandes innerhalb einer Woche auch eine vorsätzliche Brandlegung in Betracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Personen, die rund um den Brandort Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.