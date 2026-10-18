Gestohlener Smart überschlägt sich in München: Fahrer festgenommen

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle beschädigte ein 27-Jähriger in Schwabing fünf geparkte Fahrzeuge. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Smart prallt gegen mehrere geparkte Fahrzeuge

Am Freitagabend, 16. Oktober 2026, meldete ein Zeuge einen offenbar nicht fahrtüchtigen Fahrer auf einem Tankstellengelände an der Ungererstraße. Als eine Streife den Smart kontrollieren wollte, flüchtete der Mann über die Leopoldstraße in die Clemensstraße.

Im Bereich der Wilhelmstraße touchierte der Smart zwei Poller, prallte gegen einen geparkten Mini und schob diesen auf einen Fiat. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und rutschte auf dem Dach gegen zwei weitere geparkte Autos der Marken BMW und Opel. Der 27-jährige Fahrer konnte den Wagen selbstständig verlassen und wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit aus dem Landkreis Dachau kam unter polizeilicher Begleitung in ein Münchner Klinikum. Er blieb unverletzt, wurde zunächst stationär aufgenommen und im Verlauf des folgenden Tages entlassen. Die Ermittlungen ergaben, dass er den Smart zuvor im Bereich der Theresienhöhe entwendet hatte. Außerdem soll er in einem nahe gelegenen Schnellrestaurant mehrere Gegenstände gestohlen haben, die später im Fahrzeug gefunden wurden.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro. Der 27-Jährige wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Diebstahls und eines Betrugs angezeigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft soll er vorgeführt werden.

Schwere Verletzungen bei mehreren Verkehrsunfällen

In Gräfelfing stieß am Freitag gegen 14.05 Uhr ein Kleinkraftrad auf der Planegger Straße mit einem 75-jährigen Fußgänger zusammen. Der Mann war zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten, um die Straße zu überqueren. Er wurde schwer verletzt und in ein Münchner Klinikum gebracht. Der 63-jährige Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen; auch die Beifahrerin kam ins Krankenhaus. Das Kleinkraftrad wurde leicht beschädigt.

Am Samstag gegen 15 Uhr wurde ein elfjähriger Junge in der Einsteinstraße in Au-Haidhausen von einem BMW erfasst, als er zu einem wartenden Linienbus laufen wollte. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Münchner Krankenhaus. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

In Schäftlarn geriet ein über 90-jähriger Hyundai-Fahrer am Samstagnachmittag auf die Gegenfahrbahn der Staatsstraße 2071. Er streifte den Pferdeanhänger eines entgegenkommenden Suzuki und prallte anschließend frontal gegen eine Leitplanke. Der Mann wurde schwer verletzt, die 63-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, zwei Ponys im Anhänger leicht verletzt. Die Strecke war rund zwei Stunden vollständig gesperrt.

Am U-Bahnhof Münchner Freiheit stürzte am Samstag gegen 16.45 Uhr ein 42-jähriger Mann alkoholbedingt ins Gleis und wurde trotz einer Bremsung von einer einfahrenden U-Bahn erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Münchner Klinikum gebracht. Der Betrieb der Linie U6 musste etwa eineinhalb Stunden unterbrochen werden. Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel in Fröttmaning kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

An der Kreuzung Hiltenspergerstraße und Herzogstraße kollidierten am Samstagabend ein Fahrrad und ein Toyota. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 30-jährige Radfahrer bei Rot in die Kreuzung ein, während der Autofahrer Grün hatte. Der Radfahrer stürzte und erlitt ohne Helm erhebliche Kopfverletzungen. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Weitere Einsätze in München

Nach einem bewaffneten Raub in der Maxvorstadt nahm die Polizei am Freitagabend drei Tatverdächtige fest. Die maskierten Männer sollen einem 23-Jährigen in der Georgenstraße eine Bauchtasche entrissen und dabei eine Waffe sowie ein Elektroimpulsgerät vorgehalten haben. Wenige Minuten später stoppte die Polizei das Fluchtfahrzeug an der Schleißheimer Straße und nahm die drei Männer widerstandslos fest.

Bei ihnen handelt es sich um einen 23-Jährigen mit weißrussischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, einen 23-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und einen 19-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Im Auto fanden die Beamten das Elektroimpulsgerät, eine PTB-Waffe, Maskierungsbekleidung und die Bauchtasche. Zwei der Tatverdächtigen werden außerdem mit einem räuberischen Diebstahl im Landkreis Haßberge vom Vortag in Verbindung gebracht. Alle drei wurden unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes, der gefährlichen Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt und der Haftanstalt überstellt.

In einem Supermarkt an der Rosenheimer Straße in Ramersdorf traf ein Mitarbeiter am Freitagmorgen auf einen unbekannten Einbrecher. Der Mann war gewaltsam durch ein Fenster in den Markt gelangt, verletzte sich dabei an den Händen und flüchtete ohne Beute. Die Fahndung blieb erfolglos.

Gesucht wird ein 30 bis 50 Jahre alter Mann mit kräftiger Statur und einer Größe von etwa 1,70 Metern. Er soll hellhäutig sein, eine graue Kapuzenjacke getragen haben und Blut an den Händen gehabt haben. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In Schwabing prallte ein unbefugt genutzter Firmen-BMW am Samstag gegen 13.30 Uhr in eine Garagenwand an der Brabanter Straße. Zwei unbekannte Personen flüchteten anschließend in Richtung Nordfriedhof. In der Garage wurde zudem ein Kraftrad beschädigt; insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.

In Neuhausen nahm die Polizei in der Nacht zum Sonntag zwei Männer nach einer gefährlichen Körperverletzung am Pineapple Park fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 19-Jährige zunächst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem Mercedes auf einen Vorplatz und fragte dort anwesende Personen, ob sie Betäubungsmittel kaufen wollten. Nachdem ein 24-Jähriger darauf abfällig reagiert hatte, soll der 19-Jährige ihn mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Ein 30-Jähriger soll ihn dabei unterstützt haben. Auch ein 52-Jähriger wurde angegriffen. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus, der 52-Jährige begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Beide Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angezeigt und zur Prüfung der Haftfrage in die Haftanstalt gebracht.

283 neue Beschäftigte bei der Münchner Polizei

Das Polizeipräsidium München begrüßte am Freitag außerdem 283 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter sind 231 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, fünf Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte sowie 47 Beschäftigte aus unterschiedlichen Berufsfeldern.

Zu den Neuzugängen gehören unter anderem Computerkriminalisten, IT-Forensiker, IT-Spezialisten sowie Fachkräfte für Analyse, Künstliche Intelligenz, Verkehrsdienst und technische Berufe. Auch Beschäftigte für die Pferdepflege verstärken das Polizeipräsidium. Die Münchner Polizei beschäftigt nach eigenen Angaben rund 6.500 Menschen und koordiniert jährlich etwa 320.000 Einsätze.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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