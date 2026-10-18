Zigarettenautomat in Naila mit Pyrotechnik beschädigt

Ein Zigarettenautomat lag in Naila beschädigt auf dem Gehweg. Unbekannte hatten ihn offenbar mit pyrotechnischen Gegenständen aus seiner Verankerung gerissen.

Eine Passantin entdeckte den Automaten in der Samstagnacht in der Hofer Straße und verständigte die Polizei. Ursprünglich war er an der Außenwand einer Gaststätte in unmittelbarer Nähe befestigt.

Eine Streife der Polizeiinspektion Naila stellte fest, dass der Automat aus seiner Verankerung gerissen worden war. Die Unbekannten hatten es offenbar auf den Inhalt abgesehen. Den Automaten konnten sie nach aktuellem Ermittlungsstand jedoch nicht öffnen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Statik des Gebäudes ist derzeit nicht gefährdet.

Kripo Hof sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des versuchten Diebstahls. Gesucht werden Zeugen, die zwischen 20 Uhr und 22.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder einen lauten Knall gehört haben. Hinweise nimmt die Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.