Israels Botschafter warnt vor Linksbündnis in Berlin

Israels Botschafter Ron Prosor warnt Berlin eindringlich vor einer Regierungskoalition mit der Linken. “Die Meinungsfreiheit darf nicht zur Aufhetzungsfreiheit werden”, sagte Prosor der “Bild”. Die Geschichte lehre, dass bei Antisemitismus eine rote Linie gezogen werden müsse. “Erst trifft es die Juden und dann alle anderen.”

Mit großer Sorge blicke er deshalb auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin und ein mögliches Bündnis mit der Linken, sagte der Botschafter weiter. Die Hauptstadt sei Deutschlands Schaufenster zur Welt. “Es wäre ein fatales Signal, wenn ausgerechnet hier Juden- und Israelhass wieder salonfähig werden.”

In der Hauptstadt laufen derzeit Gespräche zur Regierungsbildung zwischen Linke, SPD und Grünen.

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