Polizei nimmt 40-Jährigen mit Messer vor Nürnberger Club fest

Ein 40-jähriger US-Amerikaner ist am frühen Sonntagmorgen vor einem Club in der Nürnberger Innenstadt festgenommen worden. Beim Polizeieinsatz erlitt er Verletzungen im Gesicht.

Gegen 04:45 Uhr informierten Passanten eine Streife in der Vorderen Sterngasse über den Mann. Nach ihren Angaben hatte er ein Klappmesser mehrfach aufgeklappt und war damit vor dem Club umhergelaufen. Zu Bedrohungen gegenüber Personen war es bis dahin nicht gekommen.

Die Beamten trafen den 40-Jährigen mit dem Rücken zu ihnen an, während sich drei unbeteiligte Personen vor ihm befanden. Sie forderten ihn auf, das Messer fallen zu lassen, und dirigierten ihn unter Vorhalt der dienstlichen Schusswaffe zu Boden. Nach wiederholter Aufforderung warf der Mann das Messer weg. Die Einsatzkräfte überwältigten und fesselten ihn anschließend.

Beim Zu-Boden-Bringen erlitt der Mann Verletzungen im Gesicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ob der 40-Jährige Straftaten begangen hat, prüfen die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte.

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