Nürnberg: Fahrgast greift Taxifahrer an, Polizei nimmt ihn fest

Ein 24-jähriger Fahrgast soll am Freitagabend in Nürnberg einen Taxifahrer geschlagen haben, nachdem er das Beförderungsentgelt nicht bezahlen wollte. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife beendete den Angriff und nahm den Mann fest.

Gegen 21:30 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Konstanzenstraße ein stehendes Taxi mit akustischem Hup-Alarm und eingeschalteter optischer Überfallalarmleuchte. Der Beifahrer lehnte über dem Fahrer und schlug auf ihn ein.

Die Polizisten zogen den 24-jährigen Deutschen aus dem Taxi, überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an. In seiner Jackentasche fanden sie ein Pfefferspray, das nicht zum Einsatz gekommen war. Der 30-jährige deutsch-syrische Taxifahrer erlitt Schmerzen im Kopfbereich und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung

Nach ersten Befragungen hatte sich der Fahrgast geweigert, das Beförderungsentgelt zu bezahlen, und anschließend auf den Fahrer eingeschlagen. Die Beamten brachten den Beschuldigten zur Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 24-Jährigen. Er soll im Laufe des Wochenendes einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet. Gegen den Beschuldigten wird wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und Körperverletzung ermittelt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.