Brand in Nesselwanger Schreinerei: Hoher sechsstelliger Schaden

Ein Brand in einer Schreinerei in Nesselwang hat am Sonntagnachmittag einen Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht. Die Brandursache ist bislang unklar, verletzt wurde niemand.

In der Schreinerei kam es zunächst zu starker Rauchentwicklung. Als der Brandentdecker sich diese näher ansah, stellte er bereits Flammen im Gebäude fest. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oy, Nesselwang, Weißbach, Röfleuten und Berg bekämpften den Brand.

Kräfte der Polizei Füssen und des Kriminaldauerdienstes nahmen vor Ort erste Ermittlungen auf. Die weiteren Untersuchungen führt die Kriminalpolizei in Kempten.

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