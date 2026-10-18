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Brand in Nesselwanger Schreinerei: Hoher sechsstelliger Schaden

Brand in Nesselwanger Schreinerei: Hoher sechsstelliger Schaden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein Brand in einer Schreinerei in Nesselwang hat am Sonntagnachmittag einen Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht. Die Brandursache ist bislang unklar, verletzt wurde niemand.

In der Schreinerei kam es zunächst zu starker Rauchentwicklung. Als der Brandentdecker sich diese näher ansah, stellte er bereits Flammen im Gebäude fest. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oy, Nesselwang, Weißbach, Röfleuten und Berg bekämpften den Brand.

Kräfte der Polizei Füssen und des Kriminaldauerdienstes nahmen vor Ort erste Ermittlungen auf. Die weiteren Untersuchungen führt die Kriminalpolizei in Kempten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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