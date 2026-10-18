EHC Königsbrunn gewinnt 4:0 bei den Eispiraten Dorfen

Der EHC Königsbrunn hat am Sonntag bei den Eispiraten Dorfen mit 4:0 gewonnen. Dank des zweiten Siegs an diesem Wochenende und des torlosen Auftritts von Torhüter Stefan Vajs sammelte der EHC insgesamt fünf Punkte.

Beide Mannschaften traten mit drei kompletten Reihen an. Königsbrunn fand zunächst vorsichtig in die Partie, wurde aber zunehmend gefährlicher. In der 13. Minute brachte Marco Sternheimer die Gäste per Rückhand mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später erhöhte David Farny direkt nach Ablauf einer Überzahlsituation auf 2:0. Er fälschte eine Direktabnahme von Steffen Tölzer ins Tor ab.

Königsbrunn baut Führung im zweiten Drittel aus

Auch im zweiten Drittel blieb der EHC druckvoll. Nachdem Königsbrunn in der 23. Minute zwei hochkarätige Chancen nicht nutzen konnte, verwertete Niklas Länger in der 25. Minute einen Abpraller zum 3:0. Zuvor war Kevin Hu am Dorfener Torhüter gescheitert. In der 30. Minute setzte sich Marco Riedl auf der rechten Seite durch und traf mit der Rückhand zum 4:0.

Dorfen kam im weiteren Spielverlauf wiederholt zu Möglichkeiten, konnte Stefan Vajs aber nicht überwinden. Auch vier Minuten in Unterzahl überstand Königsbrunn ohne Gegentreffer. Im Schlussabschnitt verteidigten die Gäste ihre Führung konzentriert und blieben zugleich offensiv gefährlich.

Die Treffer erzielten Sternheimer (13., Vorlagen: Hu und Stange), Farny (18., Tölzer und Rodrigues), Länger (25., Hu und Rodrigues) sowie Riedl (30., Maylan und Farny). Nach den zwei Punkten vom Freitag holte der EHC damit fünf Zähler an diesem Wochenende.

„Wir sind heute defensiv gut gestanden, haben die einfachen Dinge richtig gemacht und uns gut ins erste Drittel hineingearbeitet“, sagte Trainer Maxi Helling nach der Partie. Sein Team habe sich in den ersten beiden Dritteln jeweils mit zwei Toren belohnt, außerdem habe das Unterzahlspiel gut funktioniert. In Dorfen sahen 182 Zuschauer die Begegnung. Auf Seiten des EHC wurden zwölf Strafminuten verzeichnet, Dorfen kam auf vier.

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