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Vermisste Jungen aus Straubing in Gotha wohlbehalten angetroffen

Vermisste Jungen aus Straubing in Gotha wohlbehalten angetroffen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Die seit Samstag vermissten Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren sind am Sonntag wohlbehalten in Gotha angetroffen worden.

Die beiden waren aus einer Jugendeinrichtung in Straubing vermisst worden. Mit ihrem Auffinden ist die Öffentlichkeitsfahndung beendet.

Das Polizeipräsidium Niederbayern und die Polizeiinspektion Straubing danken den Medien für die Unterstützung bei der Suche. Zugleich wird darum gebeten, alle übersandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante personenbezogene Daten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Systemen zu löschen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Alfred Ingerl

Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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