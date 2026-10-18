Vermisste Jungen aus Straubing in Gotha wohlbehalten angetroffen

Die seit Samstag vermissten Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren sind am Sonntag wohlbehalten in Gotha angetroffen worden.

Die beiden waren aus einer Jugendeinrichtung in Straubing vermisst worden. Mit ihrem Auffinden ist die Öffentlichkeitsfahndung beendet.

Das Polizeipräsidium Niederbayern und die Polizeiinspektion Straubing danken den Medien für die Unterstützung bei der Suche. Zugleich wird darum gebeten, alle übersandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante personenbezogene Daten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Systemen zu löschen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.