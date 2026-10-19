ESV Kaufbeuren gewinnt deutlich mit 5:0 beim SC Riessersee

Der ESV Kaufbeuren hat am elften Spieltag der Oberliga Süd einen souveränen Auswärtssieg gefeiert. Beim SC Riessersee setzten sich die Joker vor 1.546 Zuschauern mit 5:0 durch. Torhüter Rihards Babulis überzeugte mit seinem zweiten Shutout der Saison.

Joker belohnen sich im zweiten Drittel

Die Kaufbeurer dominierten bereits den ersten Abschnitt und erspielten sich mehrere gute Torchancen. Ein Treffer gelang zunächst jedoch nicht. Kurz vor der Pause verhinderte Babulis mit einer starken Parade sogar die Führung der Gastgeber.

Im zweiten Drittel schlugen die Joker dann zu: Tomas Schwamberger traf in der 28. Minute nach Vorarbeit von Andrew Yogan zum 1:0. Fabian Ribnitzky erhöhte in der 34. Minute auf 2:0, ehe Schwamberger in Überzahl seinen zweiten Treffer des Abends zum 3:0 nachlegte (37.).

Klarer Sieg im Schlussabschnitt

Auch im letzten Drittel hatte der ESVK die Partie im Griff. Max Oswald baute den Vorsprung in der 52. Minute auf 4:0 aus. Jere Laaksonen sorgte mit einem Nachschuss für den 5:0-Endstand.

Die Kaufbeurer verteidigten anschließend auch eine Unterzahlsituation erfolgreich und sicherten sich drei weitere Punkte. Für Babulis war es bereits das zweite Spiel ohne Gegentor in der laufenden Saison.