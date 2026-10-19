ERC Sonthofen gewinnt beim SC Forst mit 4:2

Der ERC Sonthofen hat am Sonntagabend beim SC Forst in Peißenberg mit 4:2 gewonnen. Vor 122 Zuschauern drehten die Oberallgäuer einen zweimaligen Rückstand und machten den Auswärtssieg trotz ausgelassener Chancen und zahlreicher Strafzeiten erst spät perfekt.

Sonthofen gleicht zweimal aus

Die Gastgeber gingen bereits nach knapp zwei Minuten durch Tim Vogl mit 1:0 in Führung. Nur 38 Sekunden später erzielte Valentin Köcheler nach Zuspiel von Kevin Adebahr den Ausgleich. In der achten Minute nutzte Max Willberger eine Überzahlsituation des SC Forst zum 2:1.

Der ERC Sonthofen reagierte erneut und kam durch Filip Krzak zum 2:2. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die erste Drittelpause.

Slavicek bringt den ERC in Führung

Im Mittelabschnitt übernahm Sonthofen zunehmend das Kommando, blieb im Abschluss aber häufig zu kompliziert. Zahlreiche Strafzeiten auf beiden Seiten störten den Spielfluss. Besonders in Unterzahl hielt Torhüter Calvin Stadelmann seine Mannschaft im Spiel.

In der 34. Minute brachte Josef Slavicek den ERC nach Vorarbeit von David Mische und Lynnden Pastachak erstmals in Führung. Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es bis zur zweiten Pause beim 3:2.

Mische sorgt spät für die Entscheidung

Im Schlussdrittel verpassten die Gäste zunächst die Vorentscheidung. Auch eine doppelte Überzahl konnte Sonthofen nicht nutzen, sodass der SC Forst im Spiel blieb.

Erst in der 58. Minute sorgte David Mische nach Vorlage von Lynnden Pastachak mit dem 4:2 für die Entscheidung. Über weite Strecken hatte der ERC Sonthofen mehr Spielanteile und die besseren Möglichkeiten. Wegen der mangelnden Chancenverwertung und der unnötigen Strafzeiten blieb der verdiente Auswärtssieg jedoch bis kurz vor Schluss umkämpft.

Mehr zum Thema: EHC Königsbrunn dreht auf: Overtime-Sieg nach 0:2-Rückstand über Ulm/Neu-Ulm