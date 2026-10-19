EV Füssen schlägt Selb dank Klikorka mit 3:2

Der EV Füssen hat die Selber Wölfe vor 983 Zuschauern mit 3:2 besiegt. Karel Klikorka erzielte in der Sparkassen Arena neun Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Treffer.

Füssen führt nach zwei Dritteln mit 2:0

Im ersten Drittel entwickelte sich eine ausgeglichene und umkämpfte Partie. Beide Mannschaften verteidigten konzentriert, sodass es torlos in die erste Pause ging.

Im zweiten Abschnitt übernahm der EV Füssen zunehmend die Kontrolle. In der 27. Minute brachte Karel Klikorka die Gastgeber nach Vorarbeit von Ugnius Cizas und Max Kaaz mit 1:0 in Führung. In der 39. Minute erhöhte Moritz Nerb auf Zuspiel von Klikorka und Ondrej Zelenka auf 2:0.

Selb gleicht im Schlussdrittel aus

Die Selber Wölfe kamen deutlich stärker aus der Kabine und erhöhten den Druck. Eine große Strafe gegen Füssen erschwerte die Verteidigung der Führung zusätzlich. In der 48. Minute verkürzte Philip Rubin in Überzahl auf 1:2. Nur gut zwei Minuten später traf Rubin erneut und glich zum 2:2 aus.

Die Gäste drängten anschließend weiter auf die Führung. Der EV Füssen hielt dem Ansturm jedoch stand. Eine Strafzeit gegen Selbs Stephan Tramm brachte die Gastgeber in der Schlussphase nochmals in Überzahl.

Klikorka trifft neun Sekunden vor Schluss

Diese Gelegenheit nutzten die Gastgeber: Bei 59:51 traf Klikorka nach Vorarbeit von Nicolas Cornett und Luc Slivnik zum 3:2. Der tschechische Verteidiger war damit an allen drei Füssener Toren beteiligt – zweimal als Torschütze und einmal als Vorlagengeber.

Die Partie endete mit 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). Damit sicherte sich der EV Füssen drei Punkte. In der Strafzeitenbilanz lag der EVF mit 37 Minuten gegenüber 14 Minuten für Selb deutlich vorne.

Bereits am kommenden Freitag geht es für Füssen mit einem Heimspiel weiter. Um 19.30 Uhr empfängt der EVF den ESV Kaufbeuren zum Allgäu-Derby.

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