Memmingen empfängt Ingolstadt vor der Frauen-WM

Die Frauen des ECDC Memmingen empfangen am Samstag um 17.15 Uhr den bayerischen Rivalen aus Ingolstadt in der KUTTER-Arena. Es ist das letzte Spiel vor der dreiwöchigen Unterbrechung der blossom-ic DFEL wegen der IIHF Frauen-Weltmeisterschaft in Dänemark.

Memmingen will Siegesserie ausbauen

Die Indians gehen mit sechs Siegen in Folge in das Duell. Mit einem weiteren Erfolg wollen sie ihre Serie ausbauen und ihre sieben Nationalspielerinnen mit einem guten Gefühl zur Weltmeisterschaft verabschieden.

Ingolstadt mit neuer Trainerin und verjüngtem Kader

Bei den Ingolstädter Pantherinnen hat sich im Sommer personell einiges verändert. Der langjährige Coach Christian Sohlmann verließ den Verein. Neue Cheftrainerin ist Marion Allemoz, die frühere Kapitänin der französischen Nationalmannschaft und erste hauptamtliche Trainerin in der DFEL.

Nach ihrem Karriereende 2022 sammelte Allemoz zunächst in Schweden Erfahrungen an der Bande, unter anderem in der SDHL. 2024 kam sie gemeinsam mit ihrer Frau und Mittelstürmerin Lore Baudrit nach Ingolstadt. Zuletzt arbeitete Allemoz als Videocoach für die französische Nationalmannschaft.

Teammanager Thorsten Krestel verordnete der Mannschaft zudem eine Verjüngungskur und senkte das Durchschnittsalter deutlich. Wichtigster Rückhalt ist Nationaltorhüterin Lisa Hemmerle.

Der Saisonstart verlief für die Pantherinnen holprig: Nach sechs Spieltagen standen fünf Punkte zu Buche. Am vergangenen Wochenende gelang ihnen beim 2:0 in Bratislava der erste Dreier.

Dreiwöchige Pause wegen der Frauen-WM

Nach dem Spiel in Memmingen ruht der Spielbetrieb in der blossom-ic DFEL für drei Wochenenden. Grund dafür ist die IIHF Frauen-Weltmeisterschaft in Dänemark.

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