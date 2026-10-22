Memmingen: So trainieren Laien Wiederbelebung

Beim „World Restart A Heart Day“ haben Hilfsorganisationen und Schulen am Memminger Weinmarkt gezeigt, wie Wiederbelebung und Erste Hilfe im Notfall funktionieren.

Wiederbelebung praktisch trainieren

Das Klinikum Memmingen, die Gesundheitsregionplus Unterallgäu-Memmingen und das Bayerische Rote Kreuz präsentierten sich gemeinsam mit örtlichen Hilfsorganisationen und Schulen. Einsatzfahrzeuge, Mitmachstationen und Informationsangebote machten auf die Bedeutung schneller Hilfe bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand aufmerksam.

Mit Reanimationspuppen und Defibrillatoren konnten Besucherinnen und Besucher die notwendigen Handgriffe selbst trainieren. „Prüfen, Rufen, Drücken: Drei einfache Schritte, die Leben retten“, erklärten die Organisatorinnen der Gesundheitsregionplus, Nicola Galm und Anna Westbrock. Der Aktionstag schulte und sensibilisierte Bürgerinnen und Bürger für das Thema Wiederbelebung.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher betonte bei einem Rundgang: „Unser Rettungsnetz ist durch die notärztliche Versorgung und unsere Hilfsorganisationen hervorragend aufgestellt. Und doch kommt es im Notfall auf jeden Einzelnen an, Erste Hilfe zu leisten und Leben zu retten.“

Dr. Rupert Grashey, Chefarzt der Stabsstelle für Notfall- und Katastrophenmedizin, verwies darauf, dass bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand die ersten Minuten entscheidend seien. Ein sofortiger Beginn der Wiederbelebung könne die Überlebenschancen der betroffenen Person deutlich verbessern.

Schulsanitäter zeigen Erste Hilfe

Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter verschiedener Memminger Schulen unterstützten die Aktion mit praktischen Übungen. Sie zeigten, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters ist und jeder lernen kann, im entscheidenden Moment zu handeln. Rothenbacher hob ihr Engagement besonders hervor.

Bergrettung mit Drehleiter demonstriert

Für einen zusätzlichen Höhepunkt sorgten die Bergwacht des Bayerischen Roten Kreuzes und die Memminger Feuerwehr. Mit einer ausgefahrenen Drehleiter demonstrierten sie, wie ein Verletzter bei einer Bergrettung abgeseilt werden kann.

Der „World Restart A Heart Day“ wurde 2018 eingeführt und findet jedes Jahr weltweit am 16. Oktober statt.

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