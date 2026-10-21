Vermisster 74-Jähriger in Eurasburg tot gefunden

Die Suche nach einem seit Dienstag vermissten 74-Jährigen aus Eurasburg endete am Mittwoch mit einem traurigen Ergebnis: Der Mann wurde tot aufgefunden.

Der 74-Jährige war seit dem 20. Oktober 2026 vermisst worden. Zuletzt wurde er gegen 14.20 Uhr im Ortsteil Berg gesehen. Danach verlor sich seine Spur. Es war zu vermuten, dass er zu Fuß unterwegs war.

Umfangreiche Suchmaßnahmen im Gemeindebereich von Eurasburg blieben zunächst erfolglos. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 21. Oktober 2026 wurde der Vermisste gegen 10.00 Uhr im Gemeindegebiet von Eurasburg tot aufgefunden.

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