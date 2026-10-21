Hotelbrand in Aschheim: Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Bei einem Brand in einem Hotel in Aschheim haben sich in der Nacht mehr als 130 Gäste selbstständig ins Freie begeben. Verletzt wurde niemand. Wegen der Rauchentwicklung konnten die Betroffenen zunächst nicht in ihre Zimmer zurück und mussten in umliegenden Hotels untergebracht werden.

Das Feuer brach am Mittwoch, 21. Oktober 2026, gegen 1 Uhr in einem Büro im Erdgeschoss des Hotels aus. Polizei und Feuerwehr wurden verständigt. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verließen die Gäste das Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Brand und suchte anschließend nach weiteren Personen.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro.

Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Die Brandermittler des Kommissariats 13 der Münchner Kriminalpolizei übernahmen noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand im Bereich der Otto-Hahn-Straße, Bahnhofstraße, Erdinger Landstraße und Dywidagstraße in Aschheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 089 2910-0 beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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