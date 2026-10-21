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Alice Schwarzers Magazin "Emma" wird eingestellt

Alice Schwarzers Magazin "Emma" wird eingestellt
Alice Schwarzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Alice Schwarzer stellt ihr feministisches Magazin “Emma” ein. Die kommende Ausgabe, die ab dem 27. Oktober am Kiosk sein wird, sei die vorletzte und die Ausgabe vom 8. Dezember werde die letzte sein, teilte Schwarzer am Mittwoch mit.

Mit Blick auf die Gründe hieß es, dass diese nicht ökonomischer Natur seien. Zwar sinke die Auflage, aber die Einnahmen deckten immer noch die Ausgaben. Zudem gebe es ein finanzielles Polster. Man sei stattdessen zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit sei, zu gehen. “Emma” habe “über drei Feministinnen-Generationen die Stellung gehalten”, habe allen Moden widerstanden und “gegen so manchen Unsinn im Namen des Feminismus Stellung bezogen”. Jetzt sei man “ermattet”.

Das Archiv des Magazins soll allerdings gesichert werden. Es werde vollständig in den Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach aufgenommen, wo es erschlossen und ab 2029 Interessierten, Medien und Forschung offenstehen werde, kündigte Schwarzer an.

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