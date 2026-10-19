Allach-Untermenzing: Zwei Polizisten bei Feier verletzt

Nach einer nicht genehmigten Feier auf öffentlichem Grund in Allach-Untermenzing sind am Sonntag zwei Polizisten leicht verletzt worden. Zudem ermittelt die Polizei nach Einbrüchen in Oberhaching und Grünwald.

Widerstand bei aufgelöster Feier

Anwohner verständigten am Sonntag, 18. Oktober 2026, gegen 15:30 Uhr den Polizeinotruf, weil es im Bereich der Bergetstraße wegen einer Feier zu einer Ruhestörung kam. Bereits in der Nacht zuvor hatte es am selben Ort einen Polizeieinsatz wegen Ruhestörungen gegeben.

Die Einsatzkräfte trafen auf etwa 40 Personen im Alter zwischen 24 und 46 Jahren, die überwiegend aus München und dem näheren Umfeld stammten. Aus einer Verstärkerbox lief laute Musik, außerdem erstreckte sich die Feier bis auf den Gehweg. Eine Genehmigung dafür lag nicht vor.

Nach Angaben der Polizei reagierten die Verantwortlichen auf die Ansprache äußerst unkooperativ und aggressiv. Die Feier wurde aufgelöst, gegen einige Verantwortliche wurden Platzverweise ausgesprochen. Diesen wurde nicht Folge geleistet, anschließend kam es zu Widerstandshandlungen. Dabei erlitten zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig.

Gegen drei anwesende Personen wurden unter anderem wegen Ruhestörung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung Anzeigen erstattet. Außerdem erfolgten erkennungsdienstliche Behandlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Verantwortlichen wieder entlassen.

Tresor bei Einbruch in Oberhaching gestohlen

In Oberhaching drangen am Freitag, 16. Oktober 2026, zwischen 12:00 Uhr und 20:15 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Räume und nahmen einen Tresor mit, in dem sich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro befanden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei sicherte am Tatort umfangreich Spuren. Das Kommissariat 53 übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Gesucht werden Beobachtungen aus dem Tatzeitraum im Bereich der Autobahn A 995, der S-Bahnhaltestelle „Furth“ und des Taufkirchner Wegs. Anwohner werden gebeten, vorhandene Aufzeichnungen von Überwachungskameras für den Tatzeitraum zu prüfen.

Einbruch in Grünwald abgebrochen

In Grünwald verschafften sich am Samstag, 17. Oktober 2026, gegen 22:45 Uhr zwei unbekannte Täter durch das Übersteigen eines Zauns Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Als sie die Männer bemerkten, die an zwei Säulen in Richtung des ersten Obergeschosses kletterten, machte sich ein Anwohner durch Rufe bemerkbar.

Daraufhin brachen die beiden Unbekannten die weitere Tathandlung ab und flüchteten vom Grundstück. Nach Angaben der Polizei flüchteten sie vermutlich in einem weißen BMW der 1er-Reihe. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Die Männer wurden als etwa 25 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß sowie schlank und athletisch beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung, schwarze Handschuhe und schwarze Sturmhauben. Hinweise nimmt das Kommissariat 53 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Gesucht werden Beobachtungen im Bereich der Südlichen Münchner Straße, Ludwig-Thoma-Straße, Adalbert-Stifter-Straße und des Reinwegs.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.