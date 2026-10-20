Immenstadt: Drei 18-Jährige nach mutmaßlichem Raub in U-Haft

Drei 18-Jährige befinden sich nach mehreren gewalttätigen Vorfällen am Sonntag in Untersuchungshaft. Ihnen wird nach dem bisherigen Ermittlungsstand unter anderem ein bewaffneter Raubüberfall in Immenstadt vorgeworfen.

Nach den bisherigen Ermittlungen traf sich ein 19-Jähriger am Sonntagmittag nahe der Musikschule mit einem 18-Jährigen zu einer Aussprache. Der 18-Jährige kam jedoch mit zwei Gleichaltrigen. Die drei sollen den 19-Jährigen zusammengeschlagen und dabei eine echt aussehende Schreckschusspistole als Schlagwerkzeug eingesetzt haben. Anschließend raubten sie dem Mann den Rucksack samt Geldbeutel und ließen ihn zurück. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Tat wurde nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Smartphone gefilmt.

Weitere Angriffe auf mögliche Zeugen

Am späten Nachmittag zeigten zwei der Tatverdächtigen und eine 18-jährige Begleiterin das Video einem 16-Jährigen und einer 17-Jährigen. Dabei sollen sie mit dem Raubüberfall geprahlt haben. Um die beiden Jugendlichen von einer Aussage bei der Polizei abzuhalten, schlug einer der Tatverdächtigen nahe der Stadtpfarrkirche mit der Pistole auf den Kopf des 16-Jährigen. Dabei riss dessen Ohrläppchen ein.

Gegen 22.15 Uhr lauerten die beiden 18-Jährigen den Jugendlichen nach Polizeiangaben nahe dem Bahnübergang „Mummener Straße“ erneut auf. Beide sollen auf die Jugendlichen eingeschlagen und wiederum die Schreckschusspistole als Schlagwerkzeug verwendet haben. Die 17-Jährige erlitt eine Platzwunde, der 16-Jährige eine Platzwunde und verlor einen Vorderzahn. Die 18-Jährigen flüchteten anschließend mit einem Pkw. Der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis.

Untersuchungshaft angeordnet

In der Nacht zum Montag nahmen Beamte der Polizei Immenstadt und weiterer Dienststellen die drei 18-Jährigen fest und stellten Beweismaterial sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten Untersuchungshaftbefehle. Die Tatverdächtigen wurden in drei verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten sind noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Ermittler sind alle drei dem Drogenmilieu zuzurechnen, zwei von ihnen gelten als Intensivtäter.

Am Montagvormittag beschlagnahmte die Polizei Immenstadt auf einem verlassenen Anwesen zudem zwei Luftdruckwaffen in Form von Maschinenpistolen. Diese fallen unter die Bestimmungen des Waffengesetzes. Es besteht der Verdacht, dass die Waffen den beiden 18-Jährigen zuzurechnen sind. Außerdem wird geprüft, ob mit mindestens einer der Waffen nachts am Auwaldsportzentrum geschossen wurde.

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