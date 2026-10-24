Ryanair weist Vorwürfe von Pilotengewerkschaft zurück

Die Billigfluggesellschaft Ryanair weist die Vorwürfe der Pilotengewerkschaft Cockpit zurück, wonach ihre Basis in Berlin womöglich auch geschlossen werde, um die Arbeitnehmervertretung zu schwächen. “Diese Behauptungen sind falsch”, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft.

Die Entscheidung von Ryanair, die Basis in Berlin zu schließen, sei ausschließlich auf die steigenden Kosten am Flughafen BER zurückzuführen. Dabei handele es sich um eine Kombination aus hohen Flughafengebühren, Luftverkehrssteuern und Sicherheitsentgelten. “Berlin ist der am meisten gescheiterte Flughafen Europas, das Passagieraufkommen geht dort aufgrund der hoffnungslos nicht wettbewerbsfähigen Kosten weiter zurück”, sagte die Sprecherin. Sie ergänzte: “Würde sich die Gewerkschaft VC die Mühe machen, von Frankfurt nach Berlin zu reisen, wäre ihr das ebenfalls klar.”

Cockpit hatte am Freitag beklagt, die Schließung sei im April angekündigt worden, zwei Wochen, nachdem der Betriebsrat vor dem Bundesarbeitsgericht einen Erfolg erzielt habe. Die Schließung werfe daher die Frage auf, ob tatsächlich allein wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend waren.