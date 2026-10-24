84-jähriger Fußgänger bei Unfall mit Pkw in Neuhausen schwer verletzt

Mehrere Unfälle und eine gefährliche Körperverletzung in München

In München sind am Mittwoch und Donnerstag mehrere Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In Ramersdorf-Perlach wurde zudem ein 22-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mit einer Machete leicht verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter vor Ort fest.

Machete bei Streit in Ramersdorf-Perlach eingesetzt

Am Mittwochabend begaben sich ein 22-Jähriger und ein 16-Jähriger mit albanischer Staatsangehörigkeit sowie ein weiterer 22-Jähriger zur Wohnung eines gleichaltrigen Deutschen in Ramersdorf-Perlach. Hintergrund war eine bereits zuvor stattgefundene Streitigkeit.

Nachdem Familienangehörige des Wohnungsinhabers die Tür geöffnet hatten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 22-jährige Bewohner holte eine Machete hervor, drohte damit und verletzte den 22-Jährigen mit albanischer Staatsangehörigkeit.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vor Ort fest und stellte die Machete sicher. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Gegen den Wohnungsinhaber wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Fußgänger auf Nymphenburger Straße schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag kam es in Neuhausen-Nymphenburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem über 80 Jahre alten Fußgänger und einem Pkw. Der Mann überquerte die Nymphenburger Straße am Rotkreuzplatz an einer Ampelanlage in Richtung Leonrodstraße.

Zur selben Zeit fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Opel in Richtung Landshuter Allee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte ihre Ampel grünes Licht. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Nymphenburger Straße musste in Richtung Landshuter Allee für 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Weitere Unfälle mit Verletzten

In Laim kollidierten am Donnerstagvormittag drei Fahrzeuge. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Fiat auf den BMW eines 33-Jährigen auf, der anschließend zusammen mit dem Fiat auf ein stehendes Polizeifahrzeug prallte. Der 33-Jährige und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden.

In Grünwald stießen am Morgen an der Kreuzung Südliche Münchner Straße und Ludwig-Thoma-Straße zwei Pkw zusammen. Beide Fahrer sowie drei mitfahrende Kinder im Alter von sieben, zehn und 15 Jahren wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Am Nachmittag wurde in Ramersdorf-Perlach ein 68-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes schwer verletzt. Der Mann war auf der Nebenfahrbahn der Putzbrunner Straße unterwegs, als die 84-jährige Autofahrerin in die Heidestraße abbog. Der Radfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An Fahrrad und Pkw entstand ein Schaden im niedrigeren vierstelligen Eurobereich.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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