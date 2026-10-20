München: Polizei nimmt 34-Jährigen nach Tiefgaragenbrand fest

Ein vollständig ausgebrannter Pkw und Schäden an rund zehn weiteren Fahrzeugen sowie an der Tiefgarage: Nach dem Brand an der Hanauer Straße hat die Polizei einen 34-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Hoher Schaden nach Feuer in Moosach

Mehrere Passanten hörten am Montag, 19. Oktober 2026, gegen 20:40 Uhr einen lauten Knall und bemerkten anschließend starken Rauch aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Hanauer Straße. Zeugen berichteten von einem Mann, der die Tiefgarage kurz zuvor verlassen hatte und fluchtartig davongelaufen war. Die Polizei leitete daraufhin Fahndungsmaßnahmen ein, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach den ersten Feststellungen brannte ein Pkw vollständig aus. Etwa zehn weitere Fahrzeuge sowie die Bausubstanz der Tiefgarage wurden teilweise erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 34-jährigen Tatverdächtigen aus Ungarn, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Polizeibeamte ermittelten seinen Aufenthaltsort und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München I in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Im Laufe des 20. Oktober soll er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Motorradfahrer in Hohenbrunn schwer verletzt

Bereits gegen 18:30 Uhr war am Montag ein 50-jähriger Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2078 von Ottobrunn in Richtung Höhenkirchen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Taufkirchener Straße lag eine Holzpalette auf der Fahrbahn. Der Mann überfuhr die Palette, verlor die Kontrolle über seine Ducati und stürzte.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Maschine entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Betrag. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird vermutet, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Palette verlor, weil sie an seinem Fahrzeug nicht ausreichend gesichert war. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter (089) 6216-3322 beim Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210 zu melden.

Sachbeschädigungen mit Fußballbezug in München

Zwischen Freitagabend, 16. Oktober, und Samstagmorgen, 17. Oktober 2026, brachte eine Personengruppe eines in München ansässigen Fußballvereins in Schwabing an zahlreichen Stellen Graffiti mit Fußballbezug an. Betroffen war der Bereich zwischen dem Wedekindplatz und der Feilitzschstraße.

Am Samstagabend zog erneut eine größere Gruppe von Fußballfans durch die Münchner Innenstadt. Entlang der Strecke über Odeonsplatz, Isartor, Viktualienmarkt, Sendlinger Tor und Marienplatz wurden zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt. Zudem wurden mehrfach pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Anschließend beschmierten und beklebten die Personen mehrere U-Bahnen auf der Strecke vom Marienplatz in Richtung Kieferngarten. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich bis etwa 00:30 Uhr am Sonntag, 18. Oktober.

Der Gesamtschaden liegt nach aktuellem Ermittlungsstand im mittleren fünfstelligen Bereich. Die genaue Zahl der beschädigten Objekte und die endgültige Schadenshöhe sind noch offen. Hinweise nimmt das Kommissariat 23 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Drei Leichtverletzte bei Unfall in Moosach

Am Montagvormittag gegen 10:50 Uhr kollidierten auf dem Georg-Brauchle-Ring in Moosach zwei Pkw. Ein 48-jähriger Autofahrer wechselte auf Höhe des Sapporobogens vom linken auf den rechten Fahrstreifen, um anschließend in den Sapporobogen einzubiegen. Dabei stieß sein Honda mit einem rechts neben ihm fahrenden VW zusammen, der in den Sapporobogen abgedrängt wurde.

Der 53-jährige VW-Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 62 und 40 Jahren wurden leicht verletzt. Der 48-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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