Feucht: Polizei nimmt 34-Jährigen nach Exhibitionismus-Vorwurf fest

Ein 34-Jähriger ist am Montagnachmittag in Feucht festgenommen worden, nachdem Zeugen ihn an einem Spielplatz in der Wiesenstraße beobachtet hatten.

Nach Angaben der Polizei saß der Mann am 19. Oktober 2026 gegen 14:15 Uhr auf einer Bank und beobachtete minderjährige Mädchen beim Spielen. Dabei soll er an seinem entblößten Glied manipuliert haben. Als sich der Beschuldigte entfernen wollte, verfolgte ihn ein Zeuge, während ein weiterer auf das Eintreffen der Polizei wartete.

Beamte der Polizeiinspektion Altdorf nahmen den 34-Jährigen in unmittelbarer Nähe fest. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung in der Dienststelle wurde er wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, insbesondere Kinder und Jugendliche, die am Spielplatz etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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