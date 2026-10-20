Polizeimeldungen BayernPolizeipräsidium Oberbayern Nord

Puchheim: Kripo sucht Zeugen nach Exhibitionismus am Feldweg

Puchheim: Kripo sucht Zeugen nach Exhibitionismus am Feldweg
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochnachmittag, 14. Oktober 2026, an einem Feldweg in Puchheim vor einer 42-jährigen Frau onaniert haben. Als die Frau ihn zur Rede stellen wollte, flüchtete der Tatverdächtige.

Inhalte im Überblick

Vorfall am Oberen Laurenzerweg

Der Vorfall ereignete sich am Oberen Laurenzerweg im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und hat schwarze, lockige Haare sowie einen dunklen Oberlippen-Flaumbart. Laut Polizei hat er ein südländisches Erscheinungsbild.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt mit heller Aufschrift mittig auf der Vorderseite sowie eine große silberne Gliederhalskette.

- Anzeige -

Hinweise an die Kriminalpolizei

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141 612-0 entgegen.

Mehr zum Thema: Einbruch in Eglharting: Kripo Erding sucht Zeugen

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Oberbayern Nord
Raubdelikt in Aidenbach: Drei Haftbefehle erlassen
B308 bei Immenstadt: 86-Jähriger gerät in Gegenverkehr
Elektronische Fußfessel soll Frauen besser schützen
Mühldorf: Bundespolizei findet Nunchaku im Zugreisenden-Koffer
Polizei warnt in Kaufbeuren und Buchloe vor QR-Briefen
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns