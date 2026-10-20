Puchheim: Kripo sucht Zeugen nach Exhibitionismus am Feldweg

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochnachmittag, 14. Oktober 2026, an einem Feldweg in Puchheim vor einer 42-jährigen Frau onaniert haben. Als die Frau ihn zur Rede stellen wollte, flüchtete der Tatverdächtige.

Vorfall am Oberen Laurenzerweg

Der Vorfall ereignete sich am Oberen Laurenzerweg im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und hat schwarze, lockige Haare sowie einen dunklen Oberlippen-Flaumbart. Laut Polizei hat er ein südländisches Erscheinungsbild.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt mit heller Aufschrift mittig auf der Vorderseite sowie eine große silberne Gliederhalskette.

Hinweise an die Kriminalpolizei

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141 612-0 entgegen.

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