Einbruch in Eglharting: Kripo Erding sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind in ein Werkstattgebäude am Westring in Eglharting eingebrochen und haben dort Büroräume sowie eine Kantine durchsucht.

Die Tat ereignete sich im Kirchseeoner Ortsteil Eglharting (Landkreis Ebersberg) zwischen Samstagabend, 17. Oktober 2026, 19 Uhr, und Montagmorgen, 19. Oktober 2026, 5.20 Uhr. Die Täter verschafften sich durch Gewalt an der Pfortentür Zugang zu dem Gebäude.

Ob und was entwendet wurde beziehungsweise wie hoch der Entwendungsschaden ist, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Hinweise

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122/9680 bei der Kriminalpolizei Erding zu melden.

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