Einbruch in Neusäß: Kripo sucht Hinweise

Zwischen 13.45 Uhr und 19.15 Uhr drangen Unbekannte am Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Wormser Straße in Neusäß ein.

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich am 18. Oktober gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus.

Wie hoch der Sach- und der Beuteschaden sind, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3821 um Hinweise.

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