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Einbruch in Neusäß: Kripo sucht Hinweise

Einbruch in Neusäß: Kripo sucht Hinweise
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Zwischen 13.45 Uhr und 19.15 Uhr drangen Unbekannte am Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Wormser Straße in Neusäß ein.

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen verschafften sich am 18. Oktober gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus.

Wie hoch der Sach- und der Beuteschaden sind, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3821 um Hinweise.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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