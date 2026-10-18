Einbruch in Erlangen-Tennenlohe: Polizei sucht Zeugen

In Erlangen-Tennenlohe sind Unbekannte in ein Reihenhaus eingebrochen. An einem nahe gelegenen Reiheneckhaus scheiterte der Einbruch.

Zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür eines Reihenhauses in der Straße Böhmlach auf. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und flüchteten mit Wertgegenständen, deren Wert noch nicht feststeht.

An der Eingangstür eines Reiheneckhauses am Vogelherd stellte die Polizei ebenfalls Hebelspuren fest. In diesem Fall gelangten die Unbekannten nicht in das Gebäude. Die Tatzeit liegt dort zwischen 17:20 Uhr und 23:00 Uhr.

An beiden Objekten entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 6500 Euro. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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