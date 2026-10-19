Raub in Aidenbach: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Nach einem Raub in einer Wohnung in Aidenbach hat die Polizei drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ein 38-Jähriger wurde leicht verletzt.

Am Sonntag, 18. Oktober 2026, klingelten gegen 21.30 Uhr zwei Männer an der Wohnungstür einer 32-Jährigen. Nachdem die Tür geöffnet worden war, soll einer der Männer den 38-jährigen Lebensgefährten der Frau geschlagen und Pfefferspray versprüht haben. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen das Wohnzimmer durchsucht und mehrere Mobiltelefone sowie eine Geldbörse mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag entwendet haben.

Fluchtfahrzeug bei Plattling angehalten

Die Männer flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Bei den Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Vilshofen mit Unterstützung umliegender Dienststellen und eines Polizeihubschraubers wurde das mutmaßliche Fluchtfahrzeug im Bereich Plattling angehalten. In dem BMW befanden sich ein 26-jähriger Deutscher, ein 24-jähriger Deutscher und ein 39-jähriger Italiener.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen sich der 26-Jährige und der 39-Jährige zum Tatzeitpunkt in der Wohnung befunden haben. Der 24-Jährige soll als Fahrer des Fluchtfahrzeugs fungiert haben. Alle drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Der BMW und ein Teil des Diebesguts wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau.

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