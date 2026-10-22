Bildergalerie: Baroque Bubbles im Augsburger Schaezlerpalais

Farbenprächtige Glaskugeln, faszinierende Lichtreflexionen und barocke Pracht: Die Ausstellung „Baroque Bubbles“ verwandelt den Rokoko-Festsaal des Augsburger Schaezlerpalais in eine außergewöhnliche Kunstinstallation. Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech hat die eindrucksvollen Werke des international bekannten Künstlers Jiří Georg Dokoupil mit seiner Kamera festgehalten.

Mit der Ausstellung „Baroque Bubbles“ präsentieren die Kunstsammlungen & Museen Augsburg vom 23. Oktober 2026 bis zum 28. Februar 2027 eine außergewöhnliche Verbindung von zeitgenössischer Kunst und historischer Architektur. Im Mittelpunkt steht eine eigens für das Schaezlerpalais geschaffene Rauminstallation aus leuchtend bunten Glaskugeln, die auf metallenen Stellagen angeordnet sind. Das einfallende Tageslicht wird von den Glasobjekten aufgenommen, gebrochen und in unterschiedlichen Farben in den prachtvollen Rokoko-Festsaal zurückgeworfen.

Zwischen den gläsernen Kunstwerken stehen bemalte Wandschirme mit den charakteristischen Bubble-Motiven Dokoupils. Durch das Zusammenspiel von Licht, Farbe und Raum entstehen immer neue Perspektiven. Die moderne Installation bildet dabei einen reizvollen Kontrast zur opulenten Gestaltung des historischen Festsaals.

Experimentelle Kunst in historischem Ambiente

Ergänzt wird die Installation durch eine Sonderausstellung im zweiten Obergeschoss des Schaezlerpalais. In acht weiteren Räumen sind unterschiedliche Werke und Maltechniken des Künstlers zu entdecken. Dokoupil experimentiert unter anderem mit Seifenlauge und Schaum und schafft damit ungewöhnliche Bildwelten.

Der 1954 in der damaligen Tschechoslowakei geborene Künstler wurde als Mitbegründer der Künstlergruppen „Mülheimer Freiheit“ und „Junge Wilde“ bekannt. Seine Arbeiten wurden weltweit ausgestellt, unter anderem auf der documenta in Kassel und der Biennale von Venedig. Sein künstlerisches Schaffen umfasst mittlerweile mehr als 60 Werkserien und über 100 unterschiedliche Techniken und Stilrichtungen.

Die Ausstellung wurde am Donnerstag, 22. Oktober, im Schaezlerpalais eröffnet. Besucher können die Werke bis zum 28. Februar 2027 besichtigen. Jeden Samstag um 14 Uhr werden Führungen angeboten, für die lediglich der reguläre Eintritt anfällt.

Unsere Bildergalerie von Wolfgang Czech zeigt die faszinierende Ausstellung „Baroque Bubbles“ und die außergewöhnliche Atmosphäre im Schaezlerpalais. Die Aufnahmen stammen von Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech, der die farbenprächtigen Kunstwerke und das Zusammenspiel mit der historischen Architektur fotografisch festgehalten hat.