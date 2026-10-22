Cyberangriffe treffen 26 Prozent der Betriebe in Schwaben

Der Anteil der von Cyberangriffen betroffenen Unternehmen in Bayerisch-Schwaben ist laut Digital-Report 2026 der IHK Schwaben innerhalb eines Jahres von 15 auf 26 Prozent gestiegen.

Die Angaben beziehen sich auf die vergangenen zwölf Monate. Nach Einschätzung der IHK verschärft die zunehmende Nutzung Künstlicher Intelligenz die Bedrohungslage: Angriffe lassen sich automatisieren und dadurch schneller sowie schwerer erkennen.

KI-gestütztes Phishing und Deepfakes

Im Dienstleistungssektor entfielen 78 Prozent der gemeldeten Cyberangriffe auf KI-gestütztes Phishing oder Social Engineering. Kriminelle versuchen dabei beispielsweise mit gefälschten Nachrichten, an vertrauliche Informationen zu gelangen.

Auch KI-generierte oder manipulierte Bilder, Stimmen und Videos werden für Unternehmen relevanter. 16 Prozent der befragten Betriebe kamen im beruflichen Umfeld bereits mit solchen Deepfakes in Berührung.

Sicherheitslücken können Folgen haben

Die IHK verweist zudem auf aktuelle Sicherheitslücken in der Programmiersprache PHP. „Selbst gut abgesicherte Systeme sind vor neu entdeckten Schwachstellen nicht grundsätzlich geschützt“, erklärt Anna Kilger, Abteilungsleiterin Industrie und Innovation der IHK Schwaben.

Für 74 Prozent der befragten Unternehmen hat IT-Sicherheit einen mittleren oder hohen Stellenwert. 79 Prozent setzen technische Schutzmaßnahmen ein, 55 Prozent schulen ihre Beschäftigten. Von den Betrieben, die von Cyberangriffen betroffen waren, berichteten 30 Prozent von Betriebsunterbrechungen oder Produktivitätsverlusten.

IHK bietet kostenlose Unterstützung

Die IHK Schwaben bietet unter anderem einen kostenlosen Cyber-Security-Awareness-Test an. Nach ihren Angaben haben ihn bislang 556 Unternehmen mit insgesamt mehr als 13.000 Beschäftigten genutzt. Zusätzlich stehen Informationsmaterialien, Erklärvideos und kostenlose Webinare zur Verfügung.

Für die IHK ist IT-Sicherheit nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft.